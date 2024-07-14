

Дональд Трамп: Мы не испугаемся, мы останемся твердыми в вере и непреклонными перед лицом зла

14.07.2024 17:30





Дональд Трамп благодарит сторонников за «мысли и молитвы».



«Только Бог предотвратил немыслимое. Мы не испугаемся, мы останемся твердыми в вере и непреклонными перед лицом зла», - написал экс-президент в Truth Social.



По его словам, сейчас единство важно как никогда.



«Я искренне люблю нашу страну и люблю вас всех, с нетерпением жду возможности поговорить с нашей великой нацией на этой неделе из Висконсина» , - заявил Трамп.



Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания. Погиб один из участников встречи, двое участников тяжело пострадали. Погиб и сам стрелок, который был нейтрализован сотрудниками Секретной службы США. Федеральное бюро расследований (ФБР) США идентифицировало личность человека, участвовавшего в покушении на бывшего президента, заявив, что это 20-летний Томас Мэтью Крукс. Трамп покинул больницу вскоре после получения соответствующей медицинской помощи.





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