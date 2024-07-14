

Премьер-министр Словакии нашел сходство между покушением на него и Трампа

14.07.2024 17:43





По заявлению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сценарии попытки убийства бывшего президента США Дональда Трампа и покушения на него схожи друг с другом.



«Это точная копия сценария. Политические оппоненты Трампа пытаются остановить его, а когда им это не удается, то они так раздражают общественность, что какой-то бедняга берется за оружие. А теперь мы увидим разговоры о необходимости примирения, умиротворения и прощения», – написал Роберт Фицо.



Напомним, в мае вооруженный мужчина 5 раз выстрелил в Роберта Фицо, когда тот встречался со сторонниками в городе Хандлова. Он получил множественные ранения и ему потребовались две операции.



Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания. Погиб один из участников встречи, двое участников тяжело пострадали. Погиб и сам стрелок, который был нейтрализован сотрудниками Секретной службы США. Федеральное бюро расследований (ФБР) США идентифицировало личность человека, участвовавшего в покушении на бывшего президента, заявив, что это 20-летний Томас Мэтью Крукс. Трамп покинул больницу вскоре после получения соответствующей медицинской помощи.





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