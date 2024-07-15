

В «Грузинской мечте» намекнули, что принятие закона об иноагентах связано с интересами торговых партнеров

15.07.2024 10:58





В правящей «Грузинской мечте» озвучили новые аргументы в пользу принятия закона об иноагентах, намекнув на интересы Китая. Заявление, которое грузинские СМИ назвали «скандальным», сделал депутат парламента Бека Давитуалиани.



Рассуждения о законе политик свел к «большому проекту», связанному с транзитной функцией страны. Очевидно, депутат подразумевал «Средний коридор», который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.



«На фоне, когда Суэцкий канал бомбят, на том фоне, когда в Россию грузы не идут, прибавилась транзитная важность коридора, нашей страны. Чтобы эта транзитная важность прибавилась, какой путь должен пройти этот груз? Ему необходимо пройти Среднюю Азию, Кавказ и потом попасть в Европу. На этом пути и в этой цепи ведь появляются другие партнеры… Если мы вступим в такой большой проект, вероятно, у этих партнеров появятся какие-то претензии в наш адрес. В этих схемах, не скажу, что открыто, но как-то это участвует. Потому что, чтобы у участников этого пути было к нам доверие, как минимум, должно контролироваться, какие деньги тратятся в нашей стране», — заявил Давитуалиани в интервью радио «Сиврце».



На вопрос журналиста, было ли принятие закона «требованием других партнеров», политик ответил: «Требования не было, было побуждение к доверию».



Подобных доводов в «Грузинской мечте» еще никогда не приводили. Члены правящей партии обосновывали закон, в основном, необходимостью прозрачности НПО и СМИ, финансируемых из-за рубежа. Утверждается, что некоторые из них на деньги ЕС и США пытаются устроить в стране революцию, а после смены власти открыть здесь «второй фронт» против России.



В оппозиции заявление Давитулиани назвали «признанием». Оппоненты властей уверены – закон приняли по требованию Пекина, с которым правительство Грузии год назад установило стратегическое партнерство.



«Это признание того, что та сила, которая говорит о суверенитете, будто бы в нашу суверенность вмешиваются западные партнеры, сама оказалась проводником иностранных интересов и сама нарушает грузинский национально-демократический принцип, когда грузинскую политику подчиняет заказам других, третьих государств и враждебных государств», — заявил член «Лело», депутат парламента Григол Гегелия в комментарии TV Pirveli.



В пользу версии об интересах Китая свидетельствует то, что с принятием закона об иноагентах совпало воскрешения проекта глубоководного порта Анаклия. Строить его планируют в партнерстве с госкомпанией КНР.



В США, похоже, тоже видят связь. «MEGOBARI Act», инициированный в Конгрессе в ответ на принятие закона, требует от разведки представить отчет о «китайском влиянии и потенциальном пересечении российско-китайского сотрудничества в Грузии».



У наблюдателей в Грузии есть более простое объяснение слов Давитулиани. По их мнению, «Грузинская мечта» ищет новые сильные аргументы в защиту закона, прозванного в народе «российским».



Источник: Новости - Грузия

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