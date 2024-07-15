

Каладзе провел презентацию новой спецтехники «Тбилсервис Групп»

15.07.2024 12:18





Мэр Тбилиси Каха Каладзе провел презентацию новой спецтехники ООО «Тбилсервис Групп». Спецтехника европейских стандартов, приобретенная муниципалитетом при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, в рамках кредитного соглашения, оснащена спецтехникой и используется для различных коммунальных услуг – уборки, сбора и вывоза мусора, обслуживания дренажных сетей и наружного освещения.



Часть оборудования, приобретенного при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, будет поэтапно доставлена ​​в столицу до конца года. Стоимость 65 единиц спецтехники без НДС составляет 9 564 750 евро.



Кроме того, спецтехника закупается и за счет бюджета столицы, в частности, «Тбилсервис Групп». В 2024 году было введено 24 единицы новой спецтехники, которая уже обслуживает город. В ближайшее время прибудут также 15 единиц, а до конца года муниципалитет закупит еще 10 машин для сбора мусора.





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