|
|
|
Каладзе провел презентацию новой спецтехники «Тбилсервис Групп»
15.07.2024 12:18
Мэр Тбилиси Каха Каладзе провел презентацию новой спецтехники ООО «Тбилсервис Групп». Спецтехника европейских стандартов, приобретенная муниципалитетом при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, в рамках кредитного соглашения, оснащена спецтехникой и используется для различных коммунальных услуг – уборки, сбора и вывоза мусора, обслуживания дренажных сетей и наружного освещения.
Часть оборудования, приобретенного при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, будет поэтапно доставлена в столицу до конца года. Стоимость 65 единиц спецтехники без НДС составляет 9 564 750 евро.
Кроме того, спецтехника закупается и за счет бюджета столицы, в частности, «Тбилсервис Групп». В 2024 году было введено 24 единицы новой спецтехники, которая уже обслуживает город. В ближайшее время прибудут также 15 единиц, а до конца года муниципалитет закупит еще 10 машин для сбора мусора.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна