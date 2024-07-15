

Закон об иноагентах в Грузии вступит в силу через несколько недель

15.07.2024 13:26





Закон об иноагентах, который парламент Грузии принял в мае 2024 года, заработает через несколько недель. Об этом заявил на брифинге глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе.



"Я напомню, что закон [об иноагентах] еще не вступил в силу. Примерно через несколько недель этот закон начнет действовать и мы посмотрим, как будут развиваться процессы", - сказал он.



В июне спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, который вместо президента подписал закон, заявил, что у Минюста 60 дней на то, чтобы подготовить требуемые нормативные акты и открыть электронный портал для организаций. После этого неправительственным организациям и СМИ, подпадающим под действие документа, предписано зарегистрироваться в реестре и опубликовать финансовую декларацию за 2023 год.



Действие закона распространяется на неправительственные организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы. Они будут обязаны в январе каждого года предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (более $9,1 тыс.). Если декларация не будет предоставлена после штрафа, за каждый месяц просрочки будет взиматься по 20 тыс. лари (более $7,3 тыс.).





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