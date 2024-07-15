

Мэр Кутаиси покидает пост

15.07.2024 13:44





Иосеб Хахалеишвили объявляет о своей отставке. По его словам Хахалеишвили, он остается в команде «Грузинской мечты» и продолжит служить стране в другом ранге.



«Как вы знаете, наша страна стоит перед очень важным, историческим выбором, поэтому на этот раз я постараюсь послужить своей стране в другой форме. Я буду продолжать служить своей стране как рядовой солдат, чтобы Грузия продолжала развиваться. Давайте дадим нашему народу, особенно моему любимому народу Кутаиси, возможность жить мирно. Кутаиси – наш город, и мы все должны вместе строить его будущее», – пишет Иосеб Хахалеишвили.





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