

Члены парламента вместе с президентом подадут иск в Конституционный суд в связи с «российским законом» - Кордзая

15.07.2024 13:45





Вместе с президентом и члены парламента подадут иск в Конституционный суд в связи с «российским законом», поскольку этот закон нарушает статьи 78 и 22 Конституции. Очень хорошо, что сегодня президент открывает этот процесс, но важно, чтобы ни один сегмент, ни одна часть этого закона не осталась без обжалования, потому что этот закон никому не оставляет свободного пространства в этой стране, - заявила лидер платформы «Единство» Тамар Кордзая, говоря о конституционном иске против закона «О прозрачности иностранного влияния».



По словам Кордзая, оппозиционные депутаты подадут иск в конце этого месяца.



Как она отметила, важно использовать такой механизм, который предусматривает приостановку действия закона до принятия окончательного решения.



«Здесь важен и второй вопрос, что мы требуем также использовать временный механизм, который предусматривает приостановку действия закона до принятия окончательного решения, а для этого необходимо, чтобы Конституционный суд быстро собрался и провел обсуждение по части приостановки действия этого закона», - заявила Тамар Кордзая.





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