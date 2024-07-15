

Народный защитник Грузии оспорит закон об «иноагентах» в Конституционном суде

15.07.2024 14:04





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани сообщил о намерении подать иск в Конституционный суд, с целью оспорить его соответствие с основным законом государства.



«Общественный защитник обязательно будет задействован в этом процессе. Прорабатываем возможность принять участие в пересмотре - будет ли оно в форме выражения мнения «друга суда» или в какой-то другой форме... Наше мнение по поводу закона известно. Мы призывали не принимать этот закон, мы призывали достичь этой цели путем внесения изменений в другие законы, однако решение было принято», - заявил журналистам народный защитник Грузии.



Кроме того, известно, что 15 июня, президент подаст иск в Конституционный суд. По имеющейся информации, президент требует сначала приостановить действие закона об «иноагентах», а затем отменить его.



Схожие иски в Конституционный суд планируют подать и неправительственные организации и разные СМИ, а также оппозиционные депутаты парламента Грузии.



Напомним, что несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на закон «о прозрачности иностранного влияния». Согласно этому закону, большинство неправительственных и медийных организаций (получающих финансирование от стратегических партнеров страны) в Грузии будут объявлены носителями иностранных интересов.





Многие организации, подпадающие под закон, отказались от регистрации в соответствующем реестре и заявили о намерении использовать все законные рычаги.



После принятия закона часть помощи Грузии со стороны Евросоюза и США была заморожена неопределенный срок.





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