

Спикер парламента Грузии продолжает доказывать полезность закона об иноагентах

15.07.2024 14:28





Те люди, которые выходили – НПО, их доноры, партии их союзники, и говорили, что все прозрачно, все и так известно, ну и где прозрачность? Вот это факт! – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос журналистов об исследовании, проведенном «Грузинской мечтой» по вопросу прозрачности неправительственных медиаорганизаций.



По его словам, дезинформационный, скоординированный шторм, шедший на Грузию, подтвердился и исследованием.



«В этом штурме участвовали не только сами НПО, но и их доноры, которые уверяли грузинское общество и нас, в том числе и за закрытыми дверями, что все прозрачно, известно народу и т.д. Мы взглянули и обнаружили, что не знаем размер грантов 80% из около 500 организаций. В 70% мы не знаем, кто донор, 97% НПО заявляют, что представляют сообщество, но даже не удосуживаются сказать, на что они потратили деньги, что сделали за год на благо общества», - заявил Папуашвили.



Для справки, депутат от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе представил общественности отчет об исследовании, которое провела «Грузинская мечта». Как отметил Миканадзе, это исследование по состоянию на 12 июля и касается вопроса прозрачности неправительственных медиа-организаций.



По его пояснению, это базовое исследование, включающее основные данные о том, насколько прозрачны те неправительственные и медийные организации, которые выступали против принятия закона «О прозрачности влияния иностранного влияния». Кроме того, по словам Миканадзе, исследование показало, что 51% неправительственных организаций не имеют сайта, 62% не указывают, кто их доноры и у них нет логотипов, а 68% не указывают названия проектов.





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