

Мотоциклам и мопедам разрешат ездить по автобусной полосе

15.07.2024 14:49





Наряду с такси право движения на автобусной полосе (bus lane), предназначенной для маршрутного транспорта, может быть предоставлено также мотоциклам и мопедам. Соответствующие изменения были инициированы на сегодняшнем заседании бюро.



Инициаторами изменений являются депутаты «Грузинской мечты». По их словам, движение мотоциклов и мопедов на bus lane разрешено во многих европейских странах, и в связи с этим следует учитывать практику ряда городов, в том числе Вены, Мадрида и Барселоны.



Согласно проекту, движение с нарушением места и времени, определенных муниципалитетом, на тбилисских автодорогах влечет за собой штраф в размере 1000 лари для транспортных средств категорий М3, N2 и N3, а также транспортных средств категории Т. В случае повторения одного и того же действия и каждого последующего совершения штраф составляет 3000 лари.







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