

Президент назначила несудейским члена Высшего совета юстиции

15.07.2024 16:19





Президент Грузии назначила Каху Цикаришвили членом Высшего совета юстиции, не являющимся судьей.



Соответствующий указ Саломе Зурабишвили издала сегодня.



Об этом решении сообщил на брифинге парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.



«Мы надеемся, что эта практика будет использована в будущем при отборе судей в судебную систему», - заявил Георгий Мсхиладзе.



Для справки, в целях избрания кандидата в члены Высшего совета юстиции 11 июля 2024 года созданная по решению президента Грузии комиссия провела собеседование с участниками конкурса по отбору кандидатуры в члены Верховного совета юстиции: Манучаром Какочашвили, Георгием Бурджанадзе, Тамар Алпаидзе, Дмитрием Габуния и Кахой Цикаришвили.



После собеседования комиссия оценивала кандидатов по ранее разработанным и обнародованным критериям.



Отборочная комиссия с целью назначения члена Высшего совета юстиции, не являющегося судьей, обратилась к президенту Грузии с заявлением и рекомендовала Георгия Бурджанадзе и Каху Цикаришвили.



Напомним и то, что президент полномочна дискреционно отобрать и назначить членом Высшего совета юстиции одного из участвующих в конкурсе кандидатов, из тех, кто соответствует установленным законом требованиям. Несмотря на это, решением президента была создана независимая отборочная комиссия, которая представит президенту рекомендации относительно участников конкурса по отбору кандидатов в члены Высшего совета юстиции.



Срок полномочий не являющегося судьей члена Высшего совета юстиции, назначенного президентом Грузии, истекает 22 июля 2024 года.





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