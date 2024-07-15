

НАТО призывает правительство Грузии ускорить реформы

15.07.2024 19:26





НАТО призывает правительство Грузии ускорить реформы в направлении укрепления демократических институтов и евроатлантической интеграции, с целью содействия устремлениям грузинского народа, - об этом специальный представитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина пишет в соцсети.



«НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, привержена нашему продолжительному партнерству с Грузией и призывает ее правительство ускорить реформы в направлении укрепления демократических институтов и евроатлантической интеграции, с целью содействия устремлениям грузинского народа», - пишет Хавьер Коломина в X.





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