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НАТО призывает правительство Грузии ускорить реформы
15.07.2024 19:26
НАТО призывает правительство Грузии ускорить реформы в направлении укрепления демократических институтов и евроатлантической интеграции, с целью содействия устремлениям грузинского народа, - об этом специальный представитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина пишет в соцсети.
«НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, привержена нашему продолжительному партнерству с Грузией и призывает ее правительство ускорить реформы в направлении укрепления демократических институтов и евроатлантической интеграции, с целью содействия устремлениям грузинского народа», - пишет Хавьер Коломина в X.
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