

«По заданию Иванишвили поставил под сомнение содержание Конституции» — Гахария о Рухадзе

15.07.2024 20:20





По словам бывшего премьер-министра и лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария, Ираклий Рухадзе поставил под сомнение текст Конституции страны по указанию Бидзины Иванишвили.



Так Гахария отреагировал на интервью владельца телекомпании «Имеди» Ираклия Рухадзе собственному телеканалу, в котором он заявил, что интеграция в ЕС не должна была быть вписана в Конституцию.



«Хочу вступить» — говорят многие, но «важно» говорит гораздо меньшая часть. Мы это фетишировали, оппозиция делает это открыто при поддержке Запада. На это переключено внимание всей страны, потому что это возведено на сакральный уровень. Это записано в Конституции, и если вы спросите меня, мы не должны были это вписывать, Конституция — это другой документ, это постоянный документ», — заявил Рухадзе.



Как заявил Гахария, каждый персонально заплатит цену за предательство национальных интересов и народа.



«После вчерашнего позорного интервью этот человек [Ираклия Рухадзе] преуспел среди кукол Иванишвили! Он стал первым человеком, который по заданию Иванишвили поставил под сомнение содержание Конституции нашей страны.



Человек, который сам имеет американский паспорт и живет в Европе, для спасения собственных денег и по поручению Иванишвили убеждает наших детей по своему пропагандистскому телевидению, что Европа плохая.



Каждый персонально заплатит цену за предательство национальных интересов и народа! Это вопрос времени, и это время уже идет», — написал Гахария в Facebook.





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