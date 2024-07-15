

Оппозиция критикует кадровую политику правительства Аджарии

15.07.2024 20:43





Оппозиция критикует кадровую политику правительства Аджарии. По словам депутата Батуми, непонятно, чему служат кадровые изменения в самоуправлении.



По мнению Реваза Харази, несмотря на смену чиновников, социальная ситуация в стране ухудшается.



"Непотизм, коррупция и тяжелая социально-экономическая ситуация, вызванная ими, напрямую связаны с правительством Аджарии и лично с неправильной и направленной против народа политикой Иванишвили и Рижвадзе.



С одной стороны, мы видим, как чиновники региона богатеют, начинают свои бизнесы, трудоустраивают членов семьи и родственников, а с другой стороны, общество сталкивается с крайней бедностью и ростом цен.



На протяжении 12 лет в нашем городе мечты мы наблюдали детей, находящихся на грани голода из-за неспособности власти. Сегодня, в 2024 году, из-за неправильной политики "Грузинской мечты" родители вынуждены брать своих малолетних детей на тяжелую работу не только здесь, но и за границей. Примером этого является недавний трагический случай в Батуми.



26 октября - важнейший день, когда Объединенное национальное движение вместе с каждым жителем Аджарии может положить конец этой уродливой системе Иванишвили," – заявил Резо Харази (партия ЕНД ) на брифинге.





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