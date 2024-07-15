

Хидашели: Председатель парламента раз в неделю посвящает нам брифинг – видно, других дел у него нет

15.07.2024 21:55





Председатель парламента раз в неделю посвящает НПО брифинг, будто в этой стране нет больше никаких проблем. Как видно, других дел у него нет, - заявила директор неправительственной организации «Институт исследования демократии» Тамар Хидашели заявила в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс», откликаясь на заявление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили о том, что «исследованием подтверждается, что мы не знаем размер грантов 80% из около 500 организаций, в 70% не знаем, кто донор и 97% даже не удосуживаются сказать, на что они потратили деньги».



По словам Тамар Хидашели, результаты исследования, которые Шалва Папуашвили привел в качестве аргумента, это манипуляция цифрами, поскольку все организации, которые власти объявляют врагами, и по упомянутому исследованию являются прозрачными, а те организации, которые не имеют сайтов и непрозрачны — это небольшие общинные организации, расположенные в регионах.



«Ни для кого не секрет, что в Грузии существует множество неправительственных организаций. Но все те неправительственные организации, которые власти окрестили врагами, на самом деле прозрачны. Например, «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Честные выборы», «Институт исследования демократии», «Фон гражданского общества» и т. д. У всех этих организаций все зарегистрировано и это приводится в их же исследовании.



У всех организаций, которые укоряют, объявляют врагами, есть все данные, которые оспариваются властями, что, мол, вы непрозрачны, и они опубликовали нами на наших сайтах. Что касается остальных организаций, то, скорее всего, среди них есть небольшие общинные организации, получающие небольшое количество грантов. Это организации, которые работают с немногочисленными сельскими жителями районов, сел и малых городов и оказывают им помощь. Как правило, их финансирование настолько мало, что они не могут обеспечить создание сайта», - заявила Тамар Хидашели.





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