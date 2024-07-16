

Дональд Трамп назвал кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса

16.07.2024 10:38





Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, - информацию об этом распространил бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.



«После длительных размышлений, а также принимая во внимание огромный талант многих других людей, я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей Ди Вэнс из великого штата Огайо», - написал Трамп в соцсети.



39-летний сенатор-республиканец от Огайо Джей Ди Вэнс занимает должность с 2023 года и стал известным в 2016 году с выходом книги «Элегия Хиллбилли».





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