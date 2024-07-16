Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дональд Трамп назвал кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса


16.07.2024   10:38


Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, - информацию об этом распространил бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

«После длительных размышлений, а также принимая во внимание огромный талант многих других людей, я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей Ди Вэнс из великого штата Огайо», - написал Трамп в соцсети.

39-летний сенатор-республиканец от Огайо Джей Ди Вэнс занимает должность с 2023 года и стал известным в 2016 году с выходом книги «Элегия Хиллбилли».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна