|
|
|
Дональд Трамп назвал кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса
16.07.2024 10:38
Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, - информацию об этом распространил бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.
«После длительных размышлений, а также принимая во внимание огромный талант многих других людей, я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей Ди Вэнс из великого штата Огайо», - написал Трамп в соцсети.
39-летний сенатор-республиканец от Огайо Джей Ди Вэнс занимает должность с 2023 года и стал известным в 2016 году с выходом книги «Элегия Хиллбилли».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна