

«Грузинская мечта» сегодня официально откроет предвыборную кампанию

16.07.2024 10:45





«Грузинская мечта» сегодня официально начнет свою избирательную кампанию. Информацию об этом распространяет пресс-служба партии.



Сообщается, что сегодня откроется новый центральный офис партии.



Мероприятие состоится в 20:30.







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