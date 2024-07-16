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«Грузинская мечта» сегодня официально откроет предвыборную кампанию


16.07.2024   10:45


«Грузинская мечта» сегодня официально начнет свою избирательную кампанию. Информацию об этом распространяет пресс-служба партии.

Сообщается, что сегодня откроется новый центральный офис партии.

Мероприятие состоится в 20:30.


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