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Кобахидзе встретился с директором грузинской программы Международного республиканского института
16.07.2024 10:54
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Джоном Дипиро, директором грузинской программы Международного республиканского института (IRI).
Разговор коснулся парламентских выборов текущего года. Глава правительства заявил, что правительство продолжит обеспечивать проведение выборов в свободной, справедливой и демократической среде.
Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в целях обеспечения максимальной прозрачности избирательного процесса для наблюдения за выборами приглашены как краткосрочные, так и долгосрочные наблюдательные миссии ряда международных организаций.
На встрече также обсудили изменения, внесенные в Избирательный кодекс Грузии, и подчеркнули необходимость снижения политической поляризации для проведения избирательной кампании в мирной и здоровой обстановке.
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