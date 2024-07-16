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Кобахидзе встретился с директором грузинской программы Международного республиканского института


16.07.2024   10:54


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Джоном Дипиро, директором грузинской программы Международного республиканского института (IRI).

Разговор коснулся парламентских выборов текущего года. Глава правительства заявил, что правительство продолжит обеспечивать проведение выборов в свободной, справедливой и демократической среде.

Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в целях обеспечения максимальной прозрачности избирательного процесса для наблюдения за выборами приглашены как краткосрочные, так и долгосрочные наблюдательные миссии ряда международных организаций.

На встрече также обсудили изменения, внесенные в Избирательный кодекс Грузии, и подчеркнули необходимость снижения политической поляризации для проведения избирательной кампании в мирной и здоровой обстановке.


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