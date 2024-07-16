

Правительство Грузии разработало программу оплачиваемых стажировок для выпускников

16.07.2024 11:21





Правительство Грузии разработало программу оплачиваемых стажировок для выпускников.



Детали проекта, условия конкурса, сроки и критерии отбора премьер-министр Ираклий Кобахидзе обсудил на встрече с членами правительства.



Глава правительства подчеркнул необходимость определить четкие критерии конкурса. При их выполнении молодые люди получат возможность пройти оплачиваемую стажировку.



Презентация деталей проекта состоится в ближайшее время, после чего будет объявлен конкурс. Программа даст более чем трем тысячам выпускников возможность пройти оплачиваемую стажировку на государственной службе.





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