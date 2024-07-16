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Правительство Грузии разработало программу оплачиваемых стажировок для выпускников


16.07.2024   11:21


Правительство Грузии разработало программу оплачиваемых стажировок для выпускников.

Детали проекта, условия конкурса, сроки и критерии отбора премьер-министр Ираклий Кобахидзе обсудил на встрече с членами правительства.

Глава правительства подчеркнул необходимость определить четкие критерии конкурса. При их выполнении молодые люди получат возможность пройти оплачиваемую стажировку.

Презентация деталей проекта состоится в ближайшее время, после чего будет объявлен конкурс. Программа даст более чем трем тысячам выпускников возможность пройти оплачиваемую стажировку на государственной службе.


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