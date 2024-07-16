

ЕС: В 2019-2024 годах финансирование ЕС министерств Грузии в 11 раз превышает средства, выделенные организациям гражданского общества

16.07.2024 11:56





«В 2019-2024 годах финансирование ЕС грузинских министерств в 11 раз превышает средства, выделенные организациям гражданского общества», — об этом говорится в информации, опубликованной на сайте представительства ЕС в Грузии.



Согласно информации, основанной на последнем анализе данных Еврокомиссии, финансирование ЕС, полученное грузинскими министерствами и другими госучреждениями в 2019-2024 годах, составило 517 миллионов евро, тогда как сумма, выделенная организациям гражданского общества, составляет 46,1 миллиона евро.



«Финансирование Европейского союза в размере 46,1 миллиона евро включало 47 проектов, реализованных более чем 170 организациями гражданского общества, работающими в различных секторах по всей Грузии: Права человека и гендерное равенство: 8,6 миллиона евро; Демократическое участие и независимые СМИ: 8 миллионов евро; Развитие бизнеса и профессиональное образование: 7,9 млн евро; Содействие реформе сектора безопасности: 4,9 миллиона евро; Культура и креативные индустрии: 4,6 млн евро; Укрепление доверия для разрешения конфликтов: 4 миллиона евро; Децентрализация и развитие сельских районов: 3,9 миллиона евро; Защита окружающей среды и климата: 2 миллиона евро; Содействие реформе государственного управления: 1,2 миллиона евро, судебно-правовой системы: 1 миллион евро», — говорится в информации.



В нем также говорится, что более двух третей из 46,1 миллиона евро, полученных от Евросоюза в 2019-2024 годах, были предназначены организациям гражданского общества для помощи населению Грузии и обеспечения доступа к услугам в таких областях, как: поддержка уязвимых групп, профессиональное образование, предпринимательство, социальные услуги, вовлечение молодежи и развитие общества, сфера культуры, проведение природоохранных мероприятий.



«Одна треть финансирования предназначена для организаций гражданского общества, которые контролируют, продвигают и сотрудничают с государственными учреждениями по таким вопросам, как права человека, принятие стандартов ЕС, гендерное равенство и децентрализация. В число 10 крупнейших бенефициаров помощи ЕС Грузии (2019-2024 гг.) входят следующие государственные учреждения:



111,55 млн евро – Министерство регионального развития и инфраструктуры/Местного самоуправления;

101,40 млн евро – Министерство финансов;

62,75 миллиона евро – Министерство обороны;

57 миллионов евро – Министерство окружающей среды и сельского хозяйства и ведомства;

5 миллионов евро – Министерство экономики и устойчивого развития;

25,07 миллиона евро – Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты и ведомства;

19 миллионов евро – Правительственная комиссия по вопросам миграции;

12,85 миллиона евро – Министерство образования, науки и молодежи;

10,5 млн евро – Министерство внутренних дел;

4 миллиона евро – Администрация правительства;

(11-е место занимает парламент Грузии — 4,8 миллиона евро)», — говорится в информации.





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