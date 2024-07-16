

Публичный реестр зарегистрировал партию «Ахали»

16.07.2024 12:16





Публичный реестр зарегистрировал партию «Ахали». Об этом сообщил Ника Гварамия, один из лидеров оппозиционного объединения.



Избирательным номером «Ахали» на предстоящих парламентских выборах стал номер 4.



«После долгих мучений Публичный реестр наконец-то зарегистрировал «Ахали»! С новым названием, новым уставом, новым политическим советом!



Мы — первая политическая партия в Грузии, у которой два сопредседателя! Новизна и единство здесь и сейчас! Наш номер — 4!», — пишет Гварамия.



Отметим, ранее стало известно, что партия «Ахали» перед выборами создает политический союз с «Гирчи — больше свободы» и партией «Дроа».



Партия «Ахали» была презентована широкой общественности 11 марта 2024 года.



Напомним, парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября.



Источник: СОВА

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