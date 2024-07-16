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Заключенные тюрьмы в Кутаиси требуют расширения амнистии
16.07.2024 13:14
Заключенные в тюрьме Кутаиси №2 объявили голодовку. Протестующие требуют, чтобы объявленная правящей партией амнистия распространилась на большее количество людей, пишет «Эхо Кавказа».
По словам родственников, голодовка длится уже четвертый день, заключенные требуют встречи с журналистами.
«Они прибегли к крайней форме протеста. Когда мы – члены семьи передали им номер журналиста, всем заключенныем заблокировали его. Кроме того, им не позволяют смотреть телевизор», — говорит родственница одного из заключенных Тамар Сопромадзе.
В Департаменте исполнения наказаний заявляют, что не располагают информацией по данному факту.
Напомним, «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект «Об амнистии».
По словам спикера Шалвы Папуашвили, амнистия коснется 10% осужденных, а также по-разному затронет треть заключенных (их срок пребывания в пенитенциарных учреждениях будет сокращен на 1/2, 1/4 и 1 /6).
Кроме того, 7 тысячам человек будет сокращен условный срок на один год.
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