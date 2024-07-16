

Заключенные тюрьмы в Кутаиси требуют расширения амнистии

16.07.2024 13:14





Заключенные в тюрьме Кутаиси №2 объявили голодовку. Протестующие требуют, чтобы объявленная правящей партией амнистия распространилась на большее количество людей, пишет «Эхо Кавказа».



По словам родственников, голодовка длится уже четвертый день, заключенные требуют встречи с журналистами.



«Они прибегли к крайней форме протеста. Когда мы – члены семьи передали им номер журналиста, всем заключенныем заблокировали его. Кроме того, им не позволяют смотреть телевизор», — говорит родственница одного из заключенных Тамар Сопромадзе.



В Департаменте исполнения наказаний заявляют, что не располагают информацией по данному факту.



Напомним, «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект «Об амнистии».



По словам спикера Шалвы Папуашвили, амнистия коснется 10% осужденных, а также по-разному затронет треть заключенных (их срок пребывания в пенитенциарных учреждениях будет сокращен на 1/2, 1/4 и 1 /6).



Кроме того, 7 тысячам человек будет сокращен условный срок на один год.



Источник: СОВА

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