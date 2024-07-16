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Президент созвала внеочередную сессию парламента
16.07.2024 13:27
Президент созвала внеочередную сессию парламента. Информацию об этом распространяет администрация президента.
«15 июля председатель парламента Грузии письменно обратился к президенту Грузии о созыве внеочередной сессии парламента с 12:00 18 июля 2024 года.
Сегодня президент Грузии издала указ о созыве внеочередной сессии парламента Грузии.
Президент призывает парламент наряду с предполагаемыми вопросами, предусмотренными повесткой дня внеочередной сессии, обсудить и проголосовать по кандидатуре члена совета Национального банка, представленной президентом парламенту 24 мая 2024 года, чтобы процесс комплектования совета Национального банка больше не задерживался и не затягивался», - говорится в информации.
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