Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент созвала внеочередную сессию парламента


16.07.2024   13:27


Президент созвала внеочередную сессию парламента. Информацию об этом распространяет администрация президента.

«15 июля председатель парламента Грузии письменно обратился к президенту Грузии о созыве внеочередной сессии парламента с 12:00 18 июля 2024 года.

Сегодня президент Грузии издала указ о созыве внеочередной сессии парламента Грузии.

Президент призывает парламент наряду с предполагаемыми вопросами, предусмотренными повесткой дня внеочередной сессии, обсудить и проголосовать по кандидатуре члена совета Национального банка, представленной президентом парламенту 24 мая 2024 года, чтобы процесс комплектования совета Национального банка больше не задерживался и не затягивался», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна