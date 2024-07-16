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Пентагон — об учениях «Достойный партнер»: продолжим искать пути взаимодействия с Грузией


16.07.2024   13:33


Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что Америка ценит двусторонние отношения с Грузией и продолжает диалог. Однако, отметил он, причиной решения отложить учения «Достойный партнер» (Noble Partner) стала тревожная риторика, согласно которой Америка намеренно пытается обострить ситуацию в регионе.

«К сожалению, было принято решение отложить эти учения, отменить их в связи с тем, что мы стали свидетелями очень тревожной риторики, которая подразумевает ложные заявления, как будто Соединенные Штаты намеренно пытаются обострить напряженность в регионе, что является абсолютно ложным», — пояснил Райдер, добавив, что такая цель есть не у Штатов, а у России.

«Именно Россия пытается усилить напряженность в этом конфликте в Украине. Поэтому, еще раз подчеркиваю, мы продолжим искать пути двустороннего взаимодействия с Грузией.

Мы ценим наше партнерство. <Грузия> играет важную роль в регионе, и мы продолжим уделять этому особое внимание», — заявил Пэт Райдер.

Генерал-майор Райдер говорит, что США и непосредственно Пентагон продолжают поддерживать своих партнеров в борьбе с гибридной агрессией России.

«Мы видим, как Россия во многих местах использует гибридные методы ведения войны — перемирие, конфликт на грани войны. Мы это знаем. Мы продолжим работать с партнерами в регионе над устранением этих угроз.

Наконец, мы хотим безопасной, стабильной и свободной Европы. И, как вы видели на саммите НАТО, союзники объединились для нашей коллективной обороны, чтобы найти способы сдерживания российской угрозы и будущей агрессии», — заявил Пэт Райдер.

Отметим, 5 июля Департамент обороны США распространил заявление, в котором говорится, что Вашингтон отложил учения «Достойный партнер» (Noble Partner) для Грузии на «неопределенный срок» на основании пересмотра отношений с официальным Тбилиси.

В свою очередь, в Минобороны Грузии отметили, что это решение «вызывает сожаление». И добавили, что несмотря на перенос сроков проведения учений, эти форматы продолжаются, в том числе подготовка к многонациональным учениям «Проворный дух-2025» (Agile Spirit).

«Они создают гораздо большую угрозу ослабленной и изолированной Грузии» и «это — то, что они называют интересами Грузии», — так на новость отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Посол США Робин Данниган заявила, что в этом нет ничего непонятного, поскольку между США и Грузией ведется пересмотр двусторонних отношений.


Источник: СОВА
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