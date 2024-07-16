

Центральная избирательная комиссия распространяет заявление о регистрации партий к выборам 26 октября

16.07.2024 14:55





Центризбирком Грузии завершил прием заявок от т.н. «неквалифицированных партий» на участие в парламентских выборах в октябре. За регистрацией обратились 28 объединений, из них девять уже прошли процедуру регистрации, и 19 находятся в процессе.



В данном случае речь идет о партиях, которые не были зарегистрированы на прошлых выборах и не имеют представительства в парламенте. Таким партиям нужно представить в Центризбирком не менее 25 тысяч подписей поддержки.



Что касается «квалифицированных субъектов», то таких партий 13. Им не нужно собирать подписи сторонников. Они должны подать заявку на участие выборах не позднее чем за 57 дней до голосования.



В этот список входят:



«Грузинская мечта – демократическая Грузия»;

«Единое национальное движение»;

«Лело для Грузии»;

«Новый политический центр – Гирчи»;

«Граждане»;

«Европейская Грузия»;

«Альянс патриотов Грузии»;

«Стратегия Агмашенебели»;

«Закон и право»;

«Европейские демократы»;

«Республиканская партия»;

«Прогресс и свобода»;

«Государство для народа».

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Официально старт предвыборной кампании будет объявлен за 60 дней до выборов.



Выборы пройдут полностью по пропорциональной системе, избирательный барьер 5%. На данный момент идут консультации между партиями о единых списках.



Пока такая конфигурация по главным игрокам:

Правящая партия «Грузинская мечта» в своих списках дает место для «Силы народа» и других сателлитов, в бюллетенях будет №41;

Бывшая правящая партия ЕНД идет на выборы вместе со «Стратегией Агмашенебели», под №5;

Второй оппозиционный центр создали «Ахали», «Гирчи больше свободы» и «Дроа» — №4, который использовала партия «Государство для народа» Пааты Бурчуладзе;

Партия экс-премьера Гахария «За Грузию» судя по всему идет на выборы в гордом одиночестве. Номера в бюллетенях пока нет;

Прозападная оппозиционная партия «Лело» продолжает консультации по единым спискам;

Пророссийские движения объединяются и идут на выборы по спискам «Альянса патриотов», №8.





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