

Квривишвили: За первые шесть месяцев 2024 года все три международных аэропорта Грузии обслужили более трех миллионов пассажиров

16.07.2024 14:56





По данным двух кварталов 2024 года, в Грузии зафиксировано более двух миллионов туристических посещений, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличиваются туристические визиты как из стран ЕС, так и из стран Персидского залива и новых туристических рынков – Индии и Китая. За тот же период аэропорты Грузии обслужили 3 220 599 пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами, что на 30% больше количества пассажиров, принятых за тот же период 2023 года.



По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, в результате правильной и последовательной политики отрасли туризма и гражданской авиации в Грузии характеризуются растущей динамикой.



В период с января по июнь 2024 года в Грузию состоялось 183 355 международных визитов из стран ЕС и Великобритании, что на 10% больше, чем за тот же период 2023 года. Международными визитами отличились Франция (30,3%), Германия (24,3%), Великобритания (16,3%). За тот же период текущего года из стран Персидского залива, высокодоходных туристических рынков, было совершено 42 905 международных визитов, что на 38,8% больше, чем за тот же период 2023 года. Что касается авиационного сектора, то за 6 месяцев текущего года в аэропортах Грузии было выполнено 14 682 рейса. По сравнению с первым полугодием 2023 года прирост рейсов составил 33%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 20%. По состоянию на 1 июля 2024 года на 105 маршрутах в аэропортах Грузии работают 54 авиакомпании.





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