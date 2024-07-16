

ЦИК Грузии зарегистрировал девять партий для участия в парламентских выборах

16.07.2024 15:43





ЦИК Грузии допустил пока девять политических партий к парламентским выборам, которые состоятся в октябре. Об этом заявила представитель Центризбиркома Натия Иоселиани на брифинге.



"Завершился прием заявок для участия в парламентских выборах 26 октября тех политических партий, у которых на момент назначения выборов нет избранных членов парламента. Срок приема заявлений истек 15 июля. В ЦИК за регистрацией обратились 28 политических объединений, из них зарегистрировано 9 политических партий, а 19 проходят процедуру регистрации", - сказала она.



Как отметила Иоселиани, в выборах имеют право участвовать партии, у которых уже есть депутаты в парламенте. Таких партий 12, в том числе правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиционная "Единое национальное движение". Для участия в выборах эти партии должны обратиться к председателю ЦИК не позднее, чем за 57 дней до для голосования.



Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Они считаются главными, так как правящей партии принадлежит власть в стране, являющейся парламентской республикой. С 2012 года правит партия "Грузинская мечта", пришедшая на смену "Национальному движению".





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