

28 политических объединений подали заявки на регистрацию в ЦИК Грузии

16.07.2024 16:16





ЦИК завершила прием регистрационных заявок на получение права участия в выборах в парламент Грузии 26 октября тех политических партий, которые на момент назначения выборов не имеют избранных по их представлению членов парламента.



За регистрацией в ЦИК (Центральная избирательная комиссия) обратились 28 политических объединений, откуда 9 политических партий уже зарегистрированы, а 19 проходят процедуру регистрации. Согласно избирательному законодательству, партия обязана представить в ЦИК не позднее 1 августа список не менее 25 000 избирателей, поддерживающих участие партии в выборах в парламент Грузии.



Согласно заявлению ЦИК, помимо вышеупомянутых политических партий, в выборах парламента Грузии 26 октября 2024 года имеют право участвовать те партии, которые соответствуют условиям, установленным Избирательным кодексом. В частности, партии, которые были зарегистрированы на парламентских выборах в Грузии 2020 года и на момент назначения парламентских выборов в Грузии имеют членов парламента, избранных по их представлению. Данному требованию удовлетворяют следующие партии:



«Грузинская мечта – Демократическая Грузия»

«Лело для Грузии»

«Новый политический центр» – «Гирчи»

«Алеко Элисашвили – Граждане»

«Европейская Грузия – Движение за свободу»

«Альянс патриотов Грузии»

«Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели»

«Закон и справедливость»

«Единое национальное движение»

«Европейские демократы Грузии»

«Республиканская партия Грузии»

«Движение государство для народа»

«Прогресс и свобода».

Для получения права участвовать в выборах парламента Грузии данные партии не позднее 30 августа должны обратиться к председателю ЦИК с соответствующим заявлением, подписанным ответственным лицом(ами) партии.





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