|
|
|
28 политических объединений подали заявки на регистрацию в ЦИК Грузии
16.07.2024 16:16
ЦИК завершила прием регистрационных заявок на получение права участия в выборах в парламент Грузии 26 октября тех политических партий, которые на момент назначения выборов не имеют избранных по их представлению членов парламента.
За регистрацией в ЦИК (Центральная избирательная комиссия) обратились 28 политических объединений, откуда 9 политических партий уже зарегистрированы, а 19 проходят процедуру регистрации. Согласно избирательному законодательству, партия обязана представить в ЦИК не позднее 1 августа список не менее 25 000 избирателей, поддерживающих участие партии в выборах в парламент Грузии.
Согласно заявлению ЦИК, помимо вышеупомянутых политических партий, в выборах парламента Грузии 26 октября 2024 года имеют право участвовать те партии, которые соответствуют условиям, установленным Избирательным кодексом. В частности, партии, которые были зарегистрированы на парламентских выборах в Грузии 2020 года и на момент назначения парламентских выборов в Грузии имеют членов парламента, избранных по их представлению. Данному требованию удовлетворяют следующие партии:
«Грузинская мечта – Демократическая Грузия»
«Лело для Грузии»
«Новый политический центр» – «Гирчи»
«Алеко Элисашвили – Граждане»
«Европейская Грузия – Движение за свободу»
«Альянс патриотов Грузии»
«Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели»
«Закон и справедливость»
«Единое национальное движение»
«Европейские демократы Грузии»
«Республиканская партия Грузии»
«Движение государство для народа»
«Прогресс и свобода».
Для получения права участвовать в выборах парламента Грузии данные партии не позднее 30 августа должны обратиться к председателю ЦИК с соответствующим заявлением, подписанным ответственным лицом(ами) партии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна