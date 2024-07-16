

Президент Грузии поздравила Роберту Метсола с переизбранием на пост президента Европарламента

16.07.2024 16:49





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Роберту Метсола с переизбранием на пост президента Европарламента. Об этом она написала на платформе Х.





«Поздравления президенту Европарламента Роберте Метсола с переизбранием. Я хочу поблагодарить вас за вашу приверженность и

стойкую поддержку грузинского народа и его решительный выбор европейского будущего и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!», — пишет Зурабишвили.



Отметим, 16 июля представительница фракции христианских демократов в Европейском парламенте (ЕП) Роберта Метсола переизбрана на посту председательницы ЕП на новый срок. За ее переизбрание на первом заседании Европарламента нового созыва во вторник, 16 июля, проголосовали 562 из 623 депутатов.



Ранее сообщалось, что Метсола останется в этой должности на следующие 2,5 года в результате договоренностей между парламентскими фракциями христианских демократов, социал-демократов и либералов.



Единственным альтернативным кандидатом на голосовании была испанка Ирене Монтеро из фракции левых. В поддержку Монтеро высказался 61 евродепутат.



В январе 2022 года Роберта Метсола стала первым депутатом из Мальты на посту главы Европарламента, а также самым молодым спикером в истории ЕП — тогда ей было 43 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





