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Офис партии «Грузинская мечта» меняет прописку
16.07.2024 17:14
По информации TV Pirveli, главный офис правящей партии «Грузинская мечта» должен переехать в новый офис в тбилисском районе Ортачала.
Партия власти будет иметь общий забор с криминальной полицией, МВД и Генпрокуратурой.
TV Pirveli также сообщает, что владелец нового здания «Грузинской мечты» площадью 8460,9 кв.м, заявил, что партия должна ему выплатить $19 млн.
Бизнесмен Давит Андгуладзе утверждает, что строил офисное помещение высокого класса для сдачи в аренду, и в декабре прошлого года лидеры правящей партии проявили интерес к зданию. Соответственно, по согласованию с ними были проведены строительные работы.
Бизнесмен подтвердил "TV Pirveli" информацию, согласно которой Иракли Кобахидзе, прежде чем стать премьер-министром, вел переговоры с Мамукой Мдинарадзе и обустраивал офис по своему вкусу.
Андгуладзе сообщил, что согласование деталей контракта продолжается довольно долго. До сих пор согласовывались условия, сначала аренда, затем выкуп, затем торговались о цене, затем остановились на покупке в рассрочку на семь лет.
Окончательно соглашение было подписано лишь вчера. Подписант со стороны правящей партии - дважды бывший премьер-министр и ныне председатель "Грузинской мечты" Иракли Гарибашвили.
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