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Метсола: Мы готовимся к расширению Евросоюза, на нас смотрит народ в Грузии, в Украине и в Молдове


16.07.2024   17:27


Президент Европейского парламента Роберта Метсола обратилась к членам парламента после своего избрания на второй срок.

Она говорила о необходимости единства, расширения Союза, и в этом контексте упомянула также Грузию.

«Уважаемые коллеги, европейцы, спасибо за ваш выбор. Я буду работать каждый день, чтобы оправдать ваши ожидания и ожидания парламента. Мы должны вместе отстаивать политику надежды и мечты, которой является Европа. Мы готовимся к расширению Евросоюза, на нас смотрит народ в Украине, Молдавии и Грузии, а также на Западных Балканах, которым мы отказывали в продвижении долгое время. Мы должны быть готовы протянуть им руку Европы, поскольку каждый из них следует своим собственным путем, основанным на заслугах, соответствующих необходимым критериям. Мы должны быть готовы к новому миру и реальности», — заявила Роберта Метсола.

Роберта Метсола недавно была избрана президентом Европейского парламента на второй срок.


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