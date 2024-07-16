

Правительство Грузии объявило о денежных премиях для призеров Олимпиады

16.07.2024 18:47





«Традиционно перед Олимпийскими играми учреждается премия, и в этом случае правительство Грузии выделит олимпийским чемпионам миллион лари», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на церемонии проводов грузинских олимпийских чемпионов на Олимпийские игры.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, поддержка грузинского спорта, грузинских олимпийцев, олимпийской сборной будет продолжаться, и с каждым годом эта поддержка будет возрастать.



«Для серебряных медалей будет выделено полмиллиона лари, для бронзовых призеров – 250 тысяч лари. Я уверен, что вам не нужна дополнительная мотивация, чтобы бороться до конца за чемпионство, но это, безусловно, дополнительный фактор, который, вероятно, еще больше повысит вашу мотивацию.



Я хотел бы пообещать вам от имени правительства Грузии, что поддержка грузинского спорта, грузинских олимпийцев и олимпийской сборной будет продолжаться, причем эта поддержка будет увеличиваться с каждым годом. Хочу пожелать вам больших успехов на Олимпийских играх», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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