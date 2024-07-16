

Министр юстиции: Информация о количестве голодающих заключенных является дезинформацией

16.07.2024 19:02





Распространенная информация о количестве голодающих заключенных является дезинформацией, направленной на введение общества в заблуждение , - об этом в соцсети пишет министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.



По его словам, «в прямой или косвенной форме поощрять заключенных к голодовке - это большое вредительство».



«Оппозиции и медиа, которые имеют претензию на человечность, не должно требоваться напоминание, что здоровьем и жизнью человека играют и манипулируют только злодеи, лишенные совести.



Провокационные, грязные и зачастую бесчеловечные методы оппонента для нас не новы.



Они забывают, что подобными действиями они еще раз демонстрируют, каким было отношение единого большевистского движения к заключенным и правам человека в целом.



Отправной точкой сегодняшнего грузинского государства является человек и его права. Соответственно, мы не допустим обмана нашего общества и попрания его прав!», - пишет Рати Брегадзе.



Напомним, в СМИ распространилась информация, что заключенные начали голодовку с требованием расширения статей законопроекта об амнистии. Согласно сообщениям в СМИ, речь идет об заключенных в Ксани, Кутаиси и 8-го учреждения в Глдани.





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