

«Грузинская мечта» официально начала предвыборную кампанию

16.07.2024 21:49





Предвыборная кампания партии власти «Грузинская мечта» официально стартовала. Об этом заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили на открытии нового центрального офиса «Мечты», который расположен на улице Горгасали №20.



На открытии присутствует и олигарх, почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.



«Сегодня правящая партия открывает новый офис и одновременно официально начинает предвыборную кампанию. Кампания, которая по воле нашего мудрого, гордого и достойного грузинского народа, завершится убедительной победой «Грузинской мечты» 26 октября 2024 года», — заявил Гарибашвили.



«Грузинская мечта» купила новый офис у ООО «New Office» за 19 млн $. Эта сумма также включает процентную выгоду — 8%.



Рядом с офисом «Грузинской мечты» появились антиправительственные листовки. Там написаны главные месседжи оппонентов партии власти.



«Устали — значит, время отдохнуть!!! Нет — агентам КГБ в Грузинской православной церкви! Нет — российскому закону! Нет — анти-ЛГБТ закону!», — гласит листовка.





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