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«Грузинская мечта» официально начала предвыборную кампанию


16.07.2024   21:49


Предвыборная кампания партии власти «Грузинская мечта» официально стартовала. Об этом заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили на открытии нового центрального офиса «Мечты», который расположен на улице Горгасали №20.

На открытии присутствует и олигарх, почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.

«Сегодня правящая партия открывает новый офис и одновременно официально начинает предвыборную кампанию. Кампания, которая по воле нашего мудрого, гордого и достойного грузинского народа, завершится убедительной победой «Грузинской мечты» 26 октября 2024 года», — заявил Гарибашвили.

«Грузинская мечта» купила новый офис у ООО «New Office» за 19 млн $. Эта сумма также включает процентную выгоду — 8%.

Рядом с офисом «Грузинской мечты» появились антиправительственные листовки. Там написаны главные месседжи оппонентов партии власти.

«Устали — значит, время отдохнуть!!! Нет — агентам КГБ в Грузинской православной церкви! Нет — российскому закону! Нет — анти-ЛГБТ закону!», — гласит листовка.


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