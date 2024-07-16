

Кобахидзе: По меньшей мере 12 лет мы не собираемся проигрывать ни одни выборы

16.07.2024 22:33





Как вы знаете, сегодня мы открываем избирательную кампанию «Грузинской мечты» и новый центральный офис «Грузинской мечты». Через 12 лет после основания партии у «Грузинской мечты» будет собственный современный офис, что является безошибочным признаком того, что мы не собираемся проигрывать ни на одних выборах по меньшей мере еще 12 лет, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на открытии нового центрального офиса партии.



По его словам, «Грузинская мечта» оставила в прошлом пытки людей, насилие над бизнесом, захват СМИ и многие другие преступления, совершенные авторитарным режимом.



Кобахидзе также рассказал о достижениях, которых добилась страна за время правления «Грузинской мечты».



«Парламентские выборы 2012 года принесли Грузии демократический перелом. Страна освободилась от авторитарного правления иностранных агентов, стоившего жизни, здоровья и благополучия многим людям. «Грузинская мечта» оставила в прошлом пытки людей, расстрел людей на улице, насилие над бизнесом, захват СМИ и многие другие преступления, совершенные авторитарным режимом.



«Грузинская мечта» оставила в прошлом партию войны, авантюра которой в 2008 году стоила жизни более чем 400 солдатам и мирным жителям, обрекла на вынужденное переселение более 30 тысяч наших сограждан и потерю 20 процентов территорий страны. Отстранение от власти агентуры и ее авторитарного правления было решающей победой, за которую я хочу еще раз поблагодарить господина Бидзину Иванишвили, как рядовой гражданин этой страны. За 12 лет правление "Грузинской мечты" принесло Грузии, наряду с демократическим, и экономический перелом: экономика страны выросла с 28 миллиардов до 80 миллиардов, в несколько раз увеличились темпы строительства инфраструктуры, финансирование здравоохранения и социальной защиты, сельского хозяйства, образования, культуры, спорта и других сфер. Из миллиона 100 тысяч почти 700 000 наших сограждан выбрались из бедности», - сказал Ираклий Кобахидзе.





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