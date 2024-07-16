

Иванишвили на открытии избирательной кампании «Грузинской мечты»: Нам нужно пережить максимум один год

16.07.2024 22:35





Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили выступил с речью на открытии избирательной кампании и нового центрального офиса «Грузинской мечты».



По его словам, в октябре граждане Грузии должны еще раз сказать решающее слово и защитить светлое будущее Грузии.



Иванишвили отметил, что несмотря на поражение «Национального движения» на выборах, «Грузинской мечте» все еще приходится бороться с «агентурой, обладающей силой глобального влияния».



«Для коллективного «Национального движения и его покровителей это последняя битва за то, чтобы вызвать беспорядки в Грузии и открыть второй фронт. Для «Грузинской мечты» это решающая борьба за то, чтобы окончательно укрепить мир в Грузии, покончить с радикализмом и поляризацией, искусственно навязанными извне, сохранить мир, стабильность и экономический прогресс, защитить национальную честь и, в результате всего этого, сохранить европейскую перспективу Грузии», — заявил Иванишвили.



По его словам, сегодня «Грузинская мечта» имеет рекордную поддержку и ее поддерживают примерно 60 процентов населения.



«Несмотря на тяжелейшие вызовы и тяжелейшее давление, за последние 4 года мы сохранили в стране мир, удвоили номинальную экономику страны в долларах и получили статус страны-кандидата в Европейский союз. Все это стало возможным благодаря поддержке грузинского общества, которое, несмотря на многочисленные волны дезинформации и манипуляций, не совершило ошибки и защитило Грузию от трагедии, которая, к сожалению, произошла в Украине“, — заявил Иванишвили.



Он отметил, что т.н. Партия глобальной войны все еще пытается открыть в Грузии второй фронт, из-за чего Грузия уже несколько лет находится под давлением.



«Всем ясно, что в случае вовлечения Грузии в войну, Грузия будет иметь более тяжелые последствия, чем Украина. Избежать такого исхода — первостепенная задача, которая будет окончательно решена очередной победой «Грузинской мечты» 26 октября.



Нам нужно пережить максимум один год, после чего как глобальные, так и региональные политические интересы, а также интересы конкретно в отношении Грузии коренным образом изменятся. Война в Украине закончится самое позднее через год, и если республиканцы победят на президентских выборах в Америке, война может закончиться даже в январе. Соответственно, главное — выиграть это небольшое время, и как только война закончится, все недоразумения с Америкой и Европой сразу же уйдут в прошлое, а Грузия станет предметом совершенно иного интереса для игроков мировой политики“, — заявил Иванишвили.





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