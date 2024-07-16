

Грузия не рассматривает Китай как альтернативу ЕС - Иванишвили

16.07.2024 23:12





Грузия не рассматривает Китай как альтернативу ЕС или США. Об этом заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", ее почетный председатель Бидзина Иванишвили.



"Я хочу подчеркнуть, что углубление наших отношений с Китаем не является альтернативой сотрудничеству с США и Евросоюзом", - сказал Иванишвили.



Политик добавил, что сближение Грузии с Китаем, наоборот, послужит дополнением к отношениям с Западом. "Для того, чтобы Грузия развивала свою связующую торгово-экономическую функцию, необходимо выстраивать торгово-экономические связи с обеими сторонами - с Западом и Востоком", - отметил он.



Грузия и Китай в конце июля 2023 года объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в сентябре прошлого года сообщил о решении отменить визовый режим с КНР. Нынешний премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил в феврале 2024 года о решении властей КНР отменить визы для граждан Грузии. В апреле глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и посол КНР в Тбилиси Чжоу Цзянь подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан двух стран при взаимных визитах.





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