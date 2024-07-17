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Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества
17.07.2024 10:44
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Великобритании 18 июля.
По информации администрации правительства, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии примет лидеров около 50 стран в Бленхеймском дворце в городе Вудсток.
Основными вопросами, которые будут обсуждаться на саммите Европейского политического сообщества, являются текущие события в Украине и нелегальная миграция. В рамках саммита также запланированы тематические обсуждения.
Премьер-министр Грузии примет участие в четвертом саммите Европейского политического сообщества вместе с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
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