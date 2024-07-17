

Миллер: Принятые законы сбивают Грузию с ее демократического пути

17.07.2024 10:49





«Мы продолжаем поддерживать евроатлантические стремления грузинского народа, но, как мы видим, правительство Грузии повернуло в другую сторону, выбрав другой путь», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.



По его словам, действия правительства Грузии изменили отношения с США.



«Мы увидели, что правительство Грузии утвердило законы, которые сбивают Грузию с демократического пути. Поговорите о законах, которые они принимают, о том, как они повлияют на гражданское общество и как они могут позволить правительству оказывать давление на законные демократические права. Так что, действия правительства Грузии коренным образом изменили его отношения с США, но не только с США, но и с другими европейскими странами», — заявил Миллер.





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