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Таиланд ввел 60-дневный безвизовый режим для граждан Грузии
17.07.2024 12:11
Таиланд с 15 июля ввел 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран, включая граждан Грузии.
По словам представителя министерства внутренних дел Таиланда Трайсули Трайсоранакула, обновление визовой политики направлено на привлечение большего количества иностранных гостей, в том числе на популяризацию путешествий.
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