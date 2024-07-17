Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Таиланд ввел 60-дневный безвизовый режим для граждан Грузии


17.07.2024   12:11


Таиланд с 15 июля ввел 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран, включая граждан Грузии.

По словам представителя министерства внутренних дел Таиланда Трайсули Трайсоранакула, обновление визовой политики направлено на привлечение большего количества иностранных гостей, в том числе на популяризацию путешествий.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна