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Сенатор Джин Шахин представила «MEGOBARI Act» по Грузии
17.07.2024 12:12
Сенатор Джин Шахин представила «MEGOBARI Act» в виде поправки к Акту об авторизации национальной обороны США. Информация об этом опубликована на официальном сайте Конгресса США.
«Г-жа Шахин представила поправку к проекту Акта об авторизации национальной обороны США, предполагающего выделение финансирования на военную деятельность Департамента обороны, военное строительство и оборонную деятельность Департамента энергетики или другие цели на 2025 финансовый год», — говорится на сайте Конгресса.
Напомним, что «Акт грузинского народа», представленный «Миром» Жана Шахини, предусматривает визовые ограничения/санкции в отношении тех лиц, которые препятствуют продвижению Грузии на евроатлантическом пути.
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