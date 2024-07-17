

Как противостоять пропаганде «Мечты» основанной на страхе войны — совет психолога

17.07.2024 12:30





Как «Грузинская мечта» насаждает в людях страх перед войной и как помочь грузинским избирателям избежать запугивания? — на эту тему издание «Батумелеби» поговорило с психологом Саломе Чарквиани.



Госпожа Саломе, предвыборная риторика «Грузинской мечты» полна «пропаганды страха»: «Вы хотите войны?», «Если бы Россия захотела, она уничтожила бы нас за час», «В Украине война из-за ее желания вступить в НАТО» и так далее. Что может помочь им развеять эти страхи?



Страх является одной из самых простых вещей для использования в пропаганде. Страх – это не только человеческий фактор, это главный инстинкт выживания любого животного, мыслительных процессов мозга он не требует. Итак, если я выдам какую-нибудь триаду, вызывающую страх, вы испугаетесь, прежде чем вы даже успеете об этом подумать. Вот почему это очень просто, потому что сначала мы переживаем, а потом начинаем анализировать.



Страх характеризуется многими иррациональными страхами, и психология рассматривает это с помощью проницательной методологии. Например, если кто-то боится пауков или мышей, понимание того, почему он боится, начинает исцелять.



Поэтому война – один из таких факторов, что, даже если мы ее не испытали, мы все на клеточном уровне помним, что что-то опасно. Особенно мы помним войну с Россией, и когда тебе говорят, что если ты этого не сделаешь, то у нас будет война, естественно, прежде чем мы усомнимся в доводах этого человека, нас охватит страх.



Поэтому лекарство от страха – это мышление и анализ.



Как мы можем помочь избирателям преодолеть эти страхи?



Здесь у меня больше претензий к СМИ и оппозиции, потому что здесь необходимо говорить четко и кратко.



СМИ больше говорят о том, насколько хорошей будет Европа, насколько хорош прогресс, но, как мы говорили, страх приходит прежде, чем человек сможет все это понять. Вам говорят, если ты последуешь за прогрессом, то ты умрешь. Очевидно, жизнь для многих важнее, чем та же свобода или развитие.



Пропагандисты не такие уж и глупые, если обращаются к нам с такими примитивными предложениями как: «Вы хотите войны?». Простыми, короткими фразами проникнуть в сознание людей легко, и послания политиков должны быть столь же простыми.



Мы можем сказать, вот пример Молдовы. Молдова благополучно продвигается к ЕС и полностью дистанцировалась от России. При этом в Молдове нет войны, и не потому, что Россия с этим смирилась, а потому что у России больше нет возможности начинать еще одну войну.



Можем ли мы использовать слабость России?



Да, но я еще раз говорю, что это должны быть простые посылы, и они должны звучать повсюду и постоянно.



Следующая пропаганда заключается в том, что «России сейчас не до нас, но у нее всегда найдутся ракеты и для нас». В этом случае мы можем задаться вопросом: если мы остановим прогресс, защитит ли это нас от войны? Например, в 90-е годы, когда у нас не было прогресса, не было и речи о Евросоюзе и НАТО, защитило ли это нас от войны с Россией? Напротив, у нас была большая война.



Мы даже не можем сравнивать августовскую войну с войнами Абхазии и Цхинвали именно потому, что мы тогда были гораздо более уязвимыми, слабыми и одинокими.



Августовская война была недолгой еще и потому, что у нас была поддержка Запада.



Но, что с нами сделает Россия и что нас ждет, если мы останемся на задворках России? Здесь нам следует посмотреть, что Россия сделала с Чечней, Абхазией.



Война – не единственная причина смертности в России. В Чечне нет войны, но ее жители сегодня гибнут в Украине воюя за Россию. По сути, Россия сама по себе является машиной смерти, и в каком бы виде связи вы с ней ни находились и в каком бы виде сотрудничества вы ни находились, она принесет вам смерть.



Даже если взять пример 90-х, если посчитать, сколько людей погибло после войны из-за наркотиков, уличной дискриминации и русско-воровского менталитета, то это не уступит по количеству смертей никакой войне.



Здесь важен посыл о том, что надо близости с Россией, а не развития.



Параллельно со страхом перед войной российская пропаганда работает над изоляцией Грузии. Они даже создали партию «Нейтральная Грузия». Говоря о страхе изоляции, насколько он вреден и чем отличается от страха войны?



Это тоже хорошая тема, потому что для определенной части людей создали новую пропаганду, что «нам не нужен ни Запад, ни Россия», мы должны быть сами по себе.



На этот вопрос тоже есть очень простой ответ. Не существует страны, которая была бы «сама по себе». В любой исторический период политика формировалась посредством союзов. Чем сильнее ваш альянс, чем сильнее ваше сотрудничество, тем сильнее страна.



Возьмем пример Турции. Как оборона Турции усилилась после вступления в НАТО. Как выиграл войну Азербайджан. Победил тот, кто выбрал правильного союзника. Азербайджан выбрал правильного союзника и выиграл войну, Армения выбрала Россию и осталась одна.



Сегодня Турция является членом НАТО, а Россия ведет войны самостоятельно.



Нет соседа, с которым у России не было бы проблем. В Азии, возможно, нет войн, но ее экономика и культура полностью поглощены.



Все это очень ясно, чтобы понять, кого мы должны иметь в качестве союзников.



Параллельно всему этому российская пропаганда работает над тем, чтобы объявить нашего друга нашим врагом, что Запад хочет нас поработить и так далее. На что нам следует обратить внимание в такое время?



Я согласна с людьми, которые утверждают, что в геополитике нет друзей, что между государствами не существует таких эмоциональных связей, которые существуют между людьми. Но есть общие интересы, и именно эти интересы делают нас друзьями и приближают к союзникам. Здесь нам приходится исходить из этих интересов.



Мы должны определить, в чем заключается интерес Европы, в чем интерес России или даже Китая и чего мы хотим.



Опять же, это надо объяснять, как относятся к своим гражданам Россия, Китай и Иран, а как страны ЕС. И какого отношения государства к людям хотим мы?



Что помогает фильтровать эти пропагандистские месседжи?



Объясняя и анализируя, что Европа и Америка очень не старались раздражать Россию, но к хорошим результатам это не приводило. Из-за этой позиции какое-то время и нас, и Украину игнорировали, пока в Украине не разразилась полномасштабная война.



Поэтому «партия глобальной войны» — это не Запад, который старался сделать все, чтобы не спровоцировать Россию, а сама Россия. Это должно быть примером и для нас.



Россия тогда хорошо поработала в плане пропаганды, они заявили, что это Запад приблизился к ним и им приходится защищаться.



И некоторые повторяют это по сей день, что мол Украина захотела вступить в НАТО и именно поэтому Россия начала войну. Пока о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время речи не шло, ни у нас, ни у Украины и Молдовы — если бы не эта война, страны бы даже не мечтали о вступлении в Европейский Союз в такой короткий период времени. Таким образом, для нас эти аргументы заключаются в том, что Россию умиротворением остановить невозможно, она понимает только язык силы.



Как мы можем избежать войны?



Мы можем избежать войны и вообще защититься от врага, если будем сильным государством. Сильное государство – это образованная и экономически сильная страна, из которой молодежь не уезжает в другую страну, а также сильная оборона, имеющая большой бюджет, и все это мы не можем сделать без помощи Запада.



Давайте посмотрим, как Израиль создал все, что у него есть сегодня. Он окружен врагами, но как он защищает себя? Если бы не Запад, смог бы Израиль сделать это в одиночку?



Действительно, Запад является гарантом мира для любой страны, и нам тоже следует двигаться в этом направлении.



В истории просто нет другого примера, даже в последнее время, когда страна движется на Запад и не развивается.



Сегодня мы имеем такие предложения Запада, которых не было за всю историю – безвизовый режим с США и свободная торговля. У нас есть реальная перспектива вступления в Евросоюз.



Считаете ли вы, что российская пропаганда перевесит эти предложения?



Война в Украине уже многое изменила. Ставки высоки, война идет не только между Украиной и Россией, но и между цивилизованным миром и авторитарными странами.



Понятно и то, что все это приведет к образованию новых границ. Где мы окажемся на этих новых границах – в развитом мире или в бедном третьем мире – решит народ в октябре.



Откуда брать информацию, чтобы не действовать под влиянием страха?



Здесь действует тенденция, которая характеризует человека, что после определенного этапа он ищет не сбалансированную информацию, а ищет информацию, которая укрепит его убеждения. Поэтому, если у человека возникло ощущение, что, например, «Мечта» делает все правильно, он обязательно попытается получить информацию, которая подтвердит его мысли.



Для человека вообще болезненно осознавать, что то, во что он верил, иррационально. Вот почему важно общаться посредством очень маленьких и повторяющихся блоков сообщений, чтобы эта информация оставалась в сознании людей и чтобы пропаганда была нейтрализована.





Источник: «Netgazeti»

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