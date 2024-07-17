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Каладзе: В летние детские сады в этом году зачислено 18,5 тысячи детей
17.07.2024 13:34
«Летний [детский] сад функционирует в столице третью неделю», — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании муниципального правительства.
По его словам, целью этого социального проекта является предоставление услуг муниципального детского сада тем семьям, которые останутся в городе в июле.
«Опыт прошлых лет показал, что спрос на летние сады растет, и, учитывая это, мы в этом году увеличили количество садов с 45 до 50. В летних садах созданы все условия для комфорта детей – сады оборудованы и снабжены необходимым оборудованием для его работы. В этом году в летние детские сады зачислено 18,5 тысячи детей, что больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, в результате реализации проекта 3100 сотрудников системы получат дополнительный доход. Строительство летних садов было профинансировано 6 миллионами лари из бюджета Тбилиси», — заявил Каха Каладзе.
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