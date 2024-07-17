

Дональд Трамп – Я бы сказал Путину: никогда, никогда не лезь в Украину

17.07.2024 14:39





Я бы сказал Путину: никогда, никогда не лезь в Украину, - заявил бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью Bloomberg.



«Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения... Он бы никогда не полез в Украину. Я бы сказал ему: никогда, никогда не лезь в Украину», – заявил Трамп.



Дональд Трамп винит в сложившейся ситуации президента США Джо Байдена и отмечает, что «все может закончиться третьей мировой войной».



«У меня не было войны, не было проблем. Никакой войны, кроме с ИГИЛ. Я покончил с ними за очень короткий промежуток времени. Мне говорили, что на это уйдет пять лет, а мне понадобилось немного времени, мы их преодолели... Россия не захватывала никаких территорий», – отметил Дональд Трамп.





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