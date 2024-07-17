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В Грузии стартовала государственная программа по борьбе с гепатитом В
17.07.2024 14:42
В Грузии стартовала государственная программа по борьбе с гепатитом В. По данным Минздрава, пациенты получат услугу совершенно бесплатно.
Цель программы – снизить заболеваемость, смертность и распространение инфекции, вызванной гепатитом В в Грузии. На первом этапе программы пациенты будут проверены и диагностированы на гепатит В, а лечение начнется в сентябре.
В рамках программы скрининг пациентов, необходимые для включения в лечение диагностические исследования и контроль лечения будут полностью компенсированы государством, а также лекарства от гепатита В будут выдаваться пациентам бесплатно.
Бенефициарами программы являются лица с хронической инфекцией HBV, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение. Пациенты будут включены в программу на комиссионной основе.
Для лиц с гепатитом В, не нуждающихся в клиническом лечении на данном этапе, программой предусмотрено проведение повторных диагностических исследований по назначению врача один раз в 12 месяцев.
Лицам, у которых нет положительного результата теста на вирус гепатита В, будет предложена вакцинация против гепатита В в рамках программы профилактики заболевания, которая также будет полностью возмещена государством.
Для получения услуг гражданину необходимо обратиться в учреждения, предоставляющие программу – в программе участвуют до 15 медицинских учреждений по всей стране. Как отметили в Минздраве, количество поставщиков услуг будет постепенно увеличиваться.
Медицинские учреждения, оказывающие услуги государственной программы по борьбе с гепатитом В, где начато тестирование, можно найти по ссылке.
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