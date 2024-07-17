Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии стартовала государственная программа по борьбе с гепатитом В


17.07.2024   14:42


В Грузии стартовала государственная программа по борьбе с гепатитом В. По данным Минздрава, пациенты получат услугу совершенно бесплатно.

Цель программы – снизить заболеваемость, смертность и распространение инфекции, вызванной гепатитом В в Грузии. На первом этапе программы пациенты будут проверены и диагностированы на гепатит В, а лечение начнется в сентябре.

В рамках программы скрининг пациентов, необходимые для включения в лечение диагностические исследования и контроль лечения будут полностью компенсированы государством, а также лекарства от гепатита В будут выдаваться пациентам бесплатно.

Бенефициарами программы являются лица с хронической инфекцией HBV, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение. Пациенты будут включены в программу на комиссионной основе.

Для лиц с гепатитом В, не нуждающихся в клиническом лечении на данном этапе, программой предусмотрено проведение повторных диагностических исследований по назначению врача один раз в 12 месяцев.

Лицам, у которых нет положительного результата теста на вирус гепатита В, будет предложена вакцинация против гепатита В в рамках программы профилактики заболевания, которая также будет полностью возмещена государством.

Для получения услуг гражданину необходимо обратиться в учреждения, предоставляющие программу – в программе участвуют до 15 медицинских учреждений по всей стране. Как отметили в Минздраве, количество поставщиков услуг будет постепенно увеличиваться.

Медицинские учреждения, оказывающие услуги государственной программы по борьбе с гепатитом В, где начато тестирование, можно найти по ссылке.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна