

В Грузии стартовала государственная программа по борьбе с гепатитом В

17.07.2024 14:42









Цель программы – снизить заболеваемость, смертность и распространение инфекции, вызванной гепатитом В в Грузии. На первом этапе программы пациенты будут проверены и диагностированы на гепатит В, а лечение начнется в сентябре.



В рамках программы скрининг пациентов, необходимые для включения в лечение диагностические исследования и контроль лечения будут полностью компенсированы государством, а также лекарства от гепатита В будут выдаваться пациентам бесплатно.



Бенефициарами программы являются лица с хронической инфекцией HBV, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение. Пациенты будут включены в программу на комиссионной основе.



Для лиц с гепатитом В, не нуждающихся в клиническом лечении на данном этапе, программой предусмотрено проведение повторных диагностических исследований по назначению врача один раз в 12 месяцев.



Лицам, у которых нет положительного результата теста на вирус гепатита В, будет предложена вакцинация против гепатита В в рамках программы профилактики заболевания, которая также будет полностью возмещена государством.



Для получения услуг гражданину необходимо обратиться в учреждения, предоставляющие программу – в программе участвуют до 15 медицинских учреждений по всей стране. Как отметили в Минздраве, количество поставщиков услуг будет постепенно увеличиваться.



Медицинские учреждения, оказывающие услуги государственной программы по борьбе с гепатитом В, где начато тестирование, можно найти по

В Грузии стартовала государственная программа по борьбе с гепатитом В. По данным Минздрава, пациенты получат услугу совершенно бесплатно.Цель программы – снизить заболеваемость, смертность и распространение инфекции, вызванной гепатитом В в Грузии. На первом этапе программы пациенты будут проверены и диагностированы на гепатит В, а лечение начнется в сентябре.В рамках программы скрининг пациентов, необходимые для включения в лечение диагностические исследования и контроль лечения будут полностью компенсированы государством, а также лекарства от гепатита В будут выдаваться пациентам бесплатно.Бенефициарами программы являются лица с хронической инфекцией HBV, а также лица, у которых диагностирован хронический гепатит В и которые уже получают противовирусное лечение. Пациенты будут включены в программу на комиссионной основе.Для лиц с гепатитом В, не нуждающихся в клиническом лечении на данном этапе, программой предусмотрено проведение повторных диагностических исследований по назначению врача один раз в 12 месяцев.Лицам, у которых нет положительного результата теста на вирус гепатита В, будет предложена вакцинация против гепатита В в рамках программы профилактики заболевания, которая также будет полностью возмещена государством.Для получения услуг гражданину необходимо обратиться в учреждения, предоставляющие программу – в программе участвуют до 15 медицинских учреждений по всей стране. Как отметили в Минздраве, количество поставщиков услуг будет постепенно увеличиваться.Медицинские учреждения, оказывающие услуги государственной программы по борьбе с гепатитом В, где начато тестирование, можно найти по ссылке





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