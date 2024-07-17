

Гоциридзе: Вчера мы увидели облупленную, амортизированную и потрепанную «Грузинскую мечту»

17.07.2024 17:09





Вчера на съезде мы увидели облупленную, амортизированную и потрепанную «Грузинскую мечту». На выборах эта власть будет предана истории, и этой партии отведут место в том сегменте политической истории, где будет соответствующая надпись «политическая свалка», - заявил депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе в беседе с журналистами.



По его оценке, вчера общество увидело съезд партии – врага Запада и сторонника России.



«Кого мы увидели? Предателей депутатов и износившихся экспертных элементов «Имеди», очередных «додошек» «Имеди». Таков был визуальный облик вчерашнего съезда «Грузинской мечты». С точки зрения содержания «Грузинская мечта» по-прежнему стоит на предательской позиции. Они обвиняют Украину в развязывании войны. И вновь прозвучали антизападные лозунги и дань уважения России, с косвенным вбрасыванием китайской тематики. Мы увидели съезд партии – врага Запада и сторонника России. Единственное спасение страны заключается в том, что на выборах эта власть будет предана истории, и этой партии отведут место в том сегменте политической истории, где будет соответствующая надпись «политическая свалка», - заявил Роман Гоциридзе.



Для справки, почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили на открытии предвыборной кампании партии и нового центрального аппарата заявил, что парламентские выборы 26 октября – это референдум между войной и миром, рабством и достоинством, возвращением к темное прошлое и прогресс, полная безнадежность и европейская перспектива Грузии. Соответственно, подавляющее большинство грузинского народа будет поддержит мир, достоинство и процветание. Вместе с тем, он поблагодарил правительство Китая, которое выразило Грузии особую поддержку.



Кроме того, по его словам, для обеспечения необратимого развития страны необходимо, чтобы коллективное «Национальное движение» полностью ответило перед грузинским обществом и законом. По словам Иванишвили, после выборов им придется ответить за все преступления, совершенные ими во время пребывания у власти.





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