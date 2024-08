Вторжение ВСУ в Курскую область шокировало Путина - The Moscow Times

09.08.2024 21:39





Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область, которое продолжается четвертый день и охватило территорию более 100 кв км, стало шоком для российских военных и Кремля. Об этом The Moscow Times на условиях анонимности сообщили четыре российских чиновника.



По словам одного из источников, действующего чиновника правительства, Владимир Путин стал «нервничать» из-за операции ВСУ, остановить которую у российских военных пока не получается.



«Это сильная пощечина для президента. Мы сутки не можем отбросить противника. Создана опасность российскому региону, населению. Так не ведет себя страна, уверенная в своей победе», — сказал чиновник.



На встрече с руководством силовых структур в среду и в ходе публичных выступлений Путин был «недоволен» и «раздосадован», рассказали источники The Moscow Times, которые лично знают президента много лет. «Начальник <...> был в плохом настроении. Таким его не видели, наверное, с момента вынужденного отступления наших из-под Херсона осенью 2022», — сказал чиновник, задействованный в подготовке мероприятий для Кремля.



На публике Путин был осторожен в выражениях. Но в реальности случившееся в Курской области - это «провал», сказал The Moscow Times близкий к Минобороны чиновник. Он не исключил, что происходящее, вероятно, негативно скажется на карьере Валерия Герасимова, который более 12 лет возглавляет Генштаб, а с января 2023 года руководит российской группировкой в Украине.





