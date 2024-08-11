

Иванишвили откзался встречаться с сенатором Джинн Шахин и конгрессменом Майком Тернером

11.08.2024 18:01





По словам американского сенатора Джинн Шахин, во время визита в Грузию она и конгрессмен Майк Тернер просили о встрече с Бидзиной Иванишвили, но олигарх отказался.



Шахин отмечает, что исходя из всего, что здесь услышали, главным лицом, принимающим решения в стране, является олигарх Иванишвили.



«Мы просили о встрече с господином Иванишвили, он отказался. Но, судя по всему, что мы здесь слышали, он является лицом, принимающим решения в стране. Когда я была здесь, около 18 месяцев назад, Грузия начала вводить российский закон. Тогда я выразила обеспокоенность по поводу этого закона. Тогда я также упомянула, что принятие этого закона приведет к ответственности, повлияет на наши отношения.



«К сожалению, сейчас мы видим это в результате усилий правительства», - сказал Шахин.



По ее словам, ей сложно понять, почему в оккупированной Россией стране был принят такой закон, который отражает действия Кремля и противоречит воле грузинского народа.



«Я хочу вам сказать, что мне трудно это понять. В стране, 20% территории которой оккупированы Россией, правительство принимает закон, который отражает действия России и противоречит воле граждан. Я этого не понимаю. То, что мы слышим от грузинского народа, они против этого [российского закона]. Мы говорили, что это [принятие российского закона] будет иметь результаты, это то, что сейчас происходит", - сказал он.





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