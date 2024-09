The Washington Post: «Последний призыв к демократии в Грузии»

Издание The Washington Post публикует статью под заголовком «Последний призыв к демократии в Грузии», в которой говорится об обеспокоенности Соединенных Штатов развивающимися в Грузии событиями.



Автор статьи также пишет, что почетный председатель партии власти Бидзина Иванишвили, неоднократно называл оппозицию фронтом теневого глобального заговора, цель которого – захватить власть в Грузии. Как отмечается в статье, «это перекликается с параноидальными предупреждениями Путина о инспирированных Западом «цветных революциях».



«Демократия не может существовать без свободной конкуренции между политическими группами. Именно поэтому последние новости из Грузии вызывают такую тревогу. Правящая партия «Грузинская мечта», авторитарная и пророссийская группа, угрожает получить большинство на парламентских выборах 26 октября и запретить все оппозиционные партии. Возможно, это последнее предупреждение для грузинской демократии. Соединенные Штаты могут сделать больше для их спасения.



Бидзина Иванишвили, миллиардер, бывший премьер-министр, стоящий за «Грузинской мечтой», неоднократно называл оппозицию частью темного глобального заговора, направленного на захват Грузии.



Недавние комментарии премьер-министра ясно указывают на то, что «Грузинская мечта» готовится уничтожить оппозицию. Г-н Кобахидзе не сказал прямо, как это будет реализовано, но сказал, что правящая партия докажет, что оппозиция во главе с Саакашвили преступно спровоцировала войну 2008 года, что абсурдно: Россия вторглась в Грузию и до сих пор оккупирует 20 процентов ее территории», — говорится в статье.



The Washington Post также упоминает спорный закон «о прозрачности иностранного влияния» и утверждает, что аналогичные нормы используются в других репрессивных странах для стигматизации групп гражданского общества и подавления их финансирования.



«Когда в начале этого года партия «Грузинская мечта» попыталась принять репрессивный закон об «иностранных агентах», который был создан в соответствии с законодательством, разработанным президентом России Владимиром Путиным, граждане Грузии вышли на улицы, чтобы протестовать против того, что они назвали «российским законом» …



В итоге «Грузинская мечта» преодолела президентское вето и закон вступил в силу…



«Европейский Союз и США предупредили, что закон создает серьезное препятствие для вступления Грузии в Европейский Союз и НАТО, что, несомненно, является одной из причин, почему «Грузинская мечта» и ее российские сторонники поддерживают ее», — говорится в статье.



