

Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться в президенты на второй срок

10.09.2024 18:32





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью изданию Le Figaro заявила о готовности баллотироваться на второй срок.



«Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе и на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь.



Если предложенная мной <Грузинская> хартия вступит в силу, я готова быть переговорщиком с нашими европейскими партнерами», — пояснила она мотивы своего политического решения.



На вопрос, чего президент Грузии ожидает от Франции и ЕС с учетом приостановки финансовой помощи, Зурабишвили ответила, что они должны повторять, что действия нынешних властей Грузии «противоречат европейским принципам».



«Имею ввиду закон об иноагентах и другие законы. Я — не сторонник санкций. Это может быть неверно истолковано населением, но это не мешает ему объявить о том, что произойдет после выборов, если пророссийская ориентация подтвердится», — заявила Зурабишвили.



Кроме того, глава государства также подчеркнула, что парламентские выборы 26 октября имеют экзистенциальное значение — возвращение в прошлое, к России, или настоящая судьба Грузии — Европа.



Отметим, ранее президент Грузии на этот вопрос отвечала осторожно, видя свою роль в том, чтобы реализовать инициированную ею «Грузинскую хартию», чтобы повести страну по пути ЕС.



Напомним, 26 мая, в День независимости Грузии, президент Саломе Зурабишвили озвучила свой план действий по возвращению страны на прозападный путь – «Грузинскую хартию». Цель документа – объединить все проевропейские оппозиционные партии против пророссийского правительства на предстоящих в октябре парламентских выборах. Спустя примерно неделю, 3 июня, представители 17 партий собрались в президентском дворце Орбелиани, чтобы подписать документ и продемонстрировать свое единство в борьбе за европейское будущее.



Источник: SOVA

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